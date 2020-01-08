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8 января 202008:13 Алена Логвинова

Инвесторам пора присмотреться к российскому рынку акция

Инвесторам пора присмотреться к российскому рынку акция

Российский рынок акций стал одним из самых прибыльных в ушедшем году. Индекс Мосбиржи вырос на четверть, РТС — более чем на 40 процентов. Между тем, доходность по депозитам в России снизилась. Так куда инвестировать в новом году?

Деньги любят счет. Вопрос – какой? Инвестиционный, депозитный, рублевый или валютный? Куда вкладывать средства? Один из прибыльных вариантов — российский рынок акций. В 2019 году он стремительно рос и показал самую большую доходность, если сравнивать с другими мировыми площадками: на каждые 100 рублей инвестиций в январе можно было получить 125 уже в конце осени, а с учетом выплат по дивидендам и все 140.

"Тихая и очень доходная гавань" — именно так даже американские инвесторы назвали российский фондовый рынок. В ноябре индекс Мосбиржи впервые в истории достиг психологической отметки в 3000 пунктов, а с середины октября ниже это значение уже не опускалось.

За год показатель вырос практически на четверть. Другой индекс — РТС — прибавил более 40 процентов. Он показывает, как меняется стоимость крупных компаний в долларах. Руководитель отдела по инвестиционному консультированию компании "Тинькофф инвестиций" Кирилл Комаров отмечает: "Опасения иностранных инвесторов о замедлении мировой экономики, в США, в Китае, в связи с чем они ребалансируют свои портфели, продают американские акции. Кто-то увеличивает вложения в развивающиеся рынки, в том числе, в Россию. И Россия для иностранных инвесторов привлекательна своими высокими дивидендами".

Если говорить про рубль, то он укрепился в ушедшем году на 11 процентов по сравнению с долларом. Западные аналитики говорят, что российская валюта — это луч света на развивающихся рынках. В 2020 году она также обойдет основных конкурентов.

Давно знакомые всем депозиты стали менее прибыльными. Если взять 10 крупнейших банков, то в конце года они предлагали примерно 6 процентов годовых. Речь идет о вкладах в рублях. А ведь еще пару лет назад доходность была двухзначной. Все объясняется снижением ключевой ставки. А если говорить о вкладах в иностранной валюте, то на первый план выходят внешние факторы. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин поясняет: "Задача для евро вообще ставится очень сложной, ставки вообще близки к нулю а где-то даже банки просят ЦБ отрицательную ставку ввести. По долларам тоже. Если смотреть на те, что предлагают банки, то очень низкие ставки. Это связано с тем, что ликвидность дешевая".

Народные облигации федерального займа — еще один вариант инвестиций. Минимальная сумма покупки 10 тысяч рублей, максимальный лимит — 15 миллионов в российской валюте. Прибрести бумаги можно без комиссии — в Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и Почта-Банке. Доходность — примерно 6 — 6,5 процента в год. Все зависит от конкретных условий.

Начальник аналитического управления банка "Открытие" Анна Морина поясняет: "Для начинающего инвестора лучше заходить с облигаций, поскольку это ментально ближе к депозиту. Вы получаете гарантированно свои средства обратно, особенно если вы идете в госбумаги, но при этом получаете определенный купонный доход. При удачном раскладе на рынке можно заработать и на разности стоимости".

Кстати, уже 9 января Министерство финансов РФ начнет размещать обновленные облигации с трехлетним сроком до погашения. Планируют привлечь 15 миллиардов рублей. Куда в итоге вкладывать деньги? Это каждый решает сам. Главное, чтобы счет был в пользу инвестора.

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