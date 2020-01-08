В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный". Площадь возгорания составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Борьбу с огнем ведут 34 человека личного состава и 10 единиц техники ведомстве. По предварительным данным пострадавших нет, передает ТАСС.