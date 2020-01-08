Украинский Boeing в Тегеране сгубил горящий авиадвигатель

Названа предварительная причина крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 после взлета из Тегерана. Это возгорание двигателя. К пожару авиадвигателя привела техническая неисправность. Жертвами катастрофы стали 168 пассажиров и 9 членов экипажа самолета "Международных авиалиний Украины".

На месте падения лайнера найден черный ящик. Бортовой самописец будет изучен и записи его будут расшифрованы, сообщает телеканал "Россия 24".

Россиян, вероятно, на борту самолета не было. Точно известно, что на борту не было строителей АЭС в Бушере.

В России выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа и пассажира украинского авиалайнера. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал не строить поспешных версий катастрофы в Тегеране с украинским самолетом. Он выразил соболезнования всем родственникам и близким погибших, вне зависимости от гражданства.

"Скорбим вместе с народом Украины", — отметил российский сенатор.

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Известно, что взлет самолета был отложен на час. Видимо, задержка с вылетом была связана с техническими проблемами на борту. Спустя две минуты после взлета связь с лайнером была потеряна.

На табло в аэропорту Киева появилась надпись, что рейс из Ирана отменен. Сообщается, что некоторые рейсы, в частности, из Анкары, Тбилиси и Гоа, задерживаются.

Также появилась информация, что в районе АЭС "Бушер" в Иране зафиксированы два подземных толчка.