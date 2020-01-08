Бывший нападающий "Ювентуса" подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник. 46-летний Ковачевич подвергся нападению возле своего дома.

Ковачевич был обстрелян неизвестными, когда выходил из своего дома. Бывший футболист был ранен в ногу. Злоумышленники скрылись с места преступления. Позже был найден их сожженный автомобиль, в котором было однаружно оружие.

Дарко Ковчевич известен по выступлениям за "Реал Сосьедад", "Ювентус", "Лацио" и греческий "Олимпиакос". После завершения карьеры футболиста Дарко поселился в пригороде Афин.