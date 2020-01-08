Москву польет январским дождем

Зима по-прежнему не собирается приходить в Москву. 8 января в столице будет все так же тепло — от ноля до плюс двух градусов Цельсия. А в Подмосковье — от минус трех до плюс двух.

Как сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос", москвичей ждут пасмурная погода с дождями и мокрым снегом. К осадкам прибавится довольно сильный ветер до 9 метров в секунду. Давление будет выше нормы — 749 миллиметров ртутного столба.