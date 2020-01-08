"Астон Вилла" собирается приобрести Пентека

"Астон Вилла" намерена приобрести у "Милана" нападающего сборной Польши Кшиштофа Пентека. Семикратный чемпион Англии готов заплатить за Пентека 30 миллионов евро.

"Астон Вилла" ведет борьбу за сохранение прописки в премьер-лиги и планирует усилить атаку. "Вилла" предложила "Милану" 30 милллионов евро за Пентека, но пока не получила ответа. В прошлом сезоне "Милан" приобрел поляка у "Дженоа" за 35 миллионов.

Кшиштоф Пентек проводит нынешний сезон намного слабее, чем предыдущий. Поляк забил всего четыре мяча, при том что в 2018-19 он поразил ворота соперников 30 раз. Кроме того, приход в "Милан" Златана Ибрагимовича может подтолкнуть Пентека к смена команды.