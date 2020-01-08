Катастрофа под Тегераном: Украина исключает версию теракта

Причин говорить о теракте на борту разбившегося в Иране украинского самолета Boеing 737 нет. Лайнер "Международных авиалиний Украины", по предварительным данным, разбился под Тегераном из-за возгорания авиадвигателя. Воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Он прервал свой отдых в Омане и срочно вернулся в Киев. "Все мероприятия держу на личном контроле", — подчеркнул Владимир Зеленский в своей записи в соцсети Facebook.

РИА Новости сообщает, что в Киеве подготовлены спецсамолеты, которые вывезут из Ирана тела погибших в авиакатастрофе. Киев ожидает разрешения на вылет с иранской стороной. При этом авиакомпания МАУ приостановила полеты в Иран на неопределенный срок.

Утром 8 января после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании. Он должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Вылет рейса был задержан на один час из-за технических неполадок на борту. После их устранения лайнер поднялся в воздух. Но через две минуты полета связь с самолетом пропала.

На месте падения самолета обнаружен черный ящик. Все находившиеся на борту 168 пассажиров и 9 членов экипажа самолета погибли. Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета — граждане Ирана.