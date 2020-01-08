В правительственном квартале столицы Сомали прогремел взрыв

В правительственном квартале столицы Сомали прогремел мощный взрыв. Как сообщает ТАСС, на одном из оживленных перекрестков Могадишо был подорван начиненный взрывчаткой грузовик.

По предварительной информации, машина взорвалась у КПП, расположенного у здания сомалийского парламента. Рядом также находится штаб-квартира министерства внутренней безопасности, и возможно, что грузовик должен был взорваться именно около нее, но не доехал.

На месте ЧП работают медики скорой помощи. Жертвы есть, но их точное количество пока не приводится, передают местные СМИ.