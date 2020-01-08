Мужчина заехал на микроавтобусе в одесский аэропорт и закричал, что все заминировано

Чрезвычайное происшествие в Одессе: аноним сообщил о минировании международного аэропорта черноморского города. На территорию аэропорта заехал неизвестный на микроавтобусе. Машина сбила шлагбаум. Водитель микроавтобуса ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть". После этого он закричал, что аэропорт заминирован. Безопасность аэропорта проверяется взрывотехниками, кинологами и спасателями.

Пассажиры и персонал эвакуированы из терминала одесского аэропорта. Все рейсы задержаны, сообщает "Интерфакс". Дебошир уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Заведомо неправдивое сообщение об опасности — это уголовное правонарушение, вместе с хулиганством. Думаю, у этого шутника будет веселое Рождество", — подчеркнул в своем Facebook советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Между тем, в Тегеране 8 января разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На борту лайнера МАУ были 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Основаная версия крушения самолета Boeing 737-800 — пожар авиадвигателя.