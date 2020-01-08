Президент Эстонии приняла лишь часть российского подарка к своему юбилею

Российское посольство в Таллине послало к 50-летию президента Эстонии, которое она отметила 30 декабря, цветы, шоколад и бутылку шампанского. Однако последнюю Керсти Кальюлайд не приняла, отправив назад в дипломатическое ведомство России. Видимо, дело в том, что игристый напиток, был произведен в Крыму, в отличие от цветов и шоколада.

По итогам референдума, проведенного в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, Крымский полуостров вернулся в состав России, спустя 60 лет. Однако Украина продолжает считать его "временно оккупированной" территорией. Эстония также не признает Крым российским.