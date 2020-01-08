Ножом в живот за телефон и часы: полицейские поймали разбойников с Комсомольской площади

В Москве на Комсомольской площади двое мужчин и одна женщина ограбили 45-летнего прохожего и ударили его ножом в живот, преступление попало на видео, снятое камерой наблюдения.

Подозреваемые были задержаны в полутора километрах от места преступления, по информации пресс-службы МВД по городу Москве, ими оказались приехавшие из ближнего зарубежья двое мужчин и одна женщина возрастом от 27 до 48 лет. Часы и телефон, отнятые у своей жертвы, они успели продать.

Задержанные помещены под стражу, в их отношении заведено уголовное дело по статье "Разбой".