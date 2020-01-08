"Шальке" предложил 15 миллионов за нападающего "Ростова"

"Шальке" собирается приобрести нападающего "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Немецкий клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро.

Как сообщает Чемпионат.com, "Шальке" собирается купить Шомуродова в зимнее трансферное окно и уже сделал "Ростову" соответствующее предложение. Однако ростовчане пока не ответил на запрос клуба из Гельзенкирхена.

В нынешнем сезоне Эльдор Шомуродов принял участие во всех 19 матчах "Ростова" в премьер-лиги. Легионер из Узбекистана забил 10 мячей и сделал 4 голевых передаче. Контракт нападающего рассчитан до 2024 года.