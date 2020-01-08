"Все идет нормально!". После иранского удара Трамп взял паузу

После удара Ирана по американским базам в Ираке президент Трамп обдумывает дальнейшие шаги Вашингтона. А постпред Ирана при ООН направил письмо генсеку Антониу Гутерришу с требованием привлечь США к ответственности за незаконные действия и угрозы.

Ответ Ирана, которого в США так ждали и которого так опасались, был продуман и тщательно подготовлен. Примерно в 1:30 ночи по московскому времени ракеты, запущенные из Ирана по баллистической траектории, пересекли границу Ирака и упали на его территории. Десять на авиабазу Айн-аль-Асад" (где готовили атаку на Сулеймани) и одна в аэропорту Эрбиля.

По заявлению центрального командования США, всего Иран запустил 15 баллистических ракет, четыре из которых до целей не добрались. В Пентагоне сообщают, что потерь среди американцев нет. Нет и среди иракцев.

Скрываться за шиитскими группировками, с которыми Тегеран сотрудничает и которым помогает, в Иране показательно не стали. Аятолла Хаменеи в окружении генералов лично наблюдал за военным ответом.

Представитель Хаменеи в Совете нацбезопасности после атаки опубликовал в "Твиттере" изображение флага Исламской Республики. Вряд ли он рассчитывал на ретвит самого известного микроблогера в мире, но Трамп все понял, ведь после убийства Сулеймани он размещал в своем микроблоге американский флаг.

После первых сообщений об обстреле в Белый дом примчались госсекретарь Помпео и глава Пентагона Эспер. Все прошли в Западное крыло. Вскоре подъехал и председатель комитета начальников штабов. Пока совещались, для экстренного телеобращения начали готовить Овальный кабинет. Оттуда американские президенты обычно объявляют о начале войн. Но позже в Белом доме дали понять, что на экране Трамп не появится.

В итоге Трамп все-таки написал в "Твиттер". Зачин, правда, звучит сомнительно: "Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Оценка жертв и ущерба, происходит сейчас. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром".

В каком-то смысле Трамп загнал себя в угол, ведь за несколько часов до удара он грозил Тегерану. "Если Иран сделает что-то, он будет страдать от последствий и очень сильно. Мы подготовлены, полностью подготовлены. И точно так же мы готовы атаковать в качестве возмездия", — заявлял Трамп.

Вскоре после атаки американскому президенту ответил министр иностранных дел Зариф. Конечно, привычным для президента США способом: "Иран не стремится к эскалации, но будет защищаться от любой агрессии".

Сценарий, который почти наверняка приведет к новой войне, пугает многих и в Заливе, и в Америке. Но для оппонентов это еще и дополнительный повод свести с Трампом счеты. В Конгрессе настаивают на том, что президент США не может действовать без одобрения с Капитолийского холма.

Тем временем из Багдада пришли сообщения о новом мощном взрыве. Как это всегда бывает в случае обострения на Ближнем Востоке, вверх устремилась цена на нефть. Североморская подорожала на 3, а техасская — на 4 процента.

Трамп не зря взял паузу. Он сейчас, возможно, в самом сложно положении за время своего президентства. Существенно подняв ставки в противостоянии с Ираном посреди процесса дела об импичменте, хозяин Белого дома вынужден выбирать между войной за избирателя и просто большой войной.