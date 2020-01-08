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В Тегеране разбился украинский Boeing 11 минут назад

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8 января 202012:12

МАУ: в авиакатастрофе погибли 176 человек из семи стран

EPA

Граждане семи стран погибли при крушении самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования всем родным и близким погибших. Россиян на борту самолета не было.

Больше всего погибло пассажиров из Ирана — 82 человека, сообщает ТАСС. Они использовали рейсы украинской авиакомпании в качестве транзитных, чтобы относительно дешево добираться до Европы. 63 погибших – канадцы. В основном это были студенты вузов, изучающие фарси и иранскую культуру. В крушении Boeing 737-800 в аэропорту Тегерана погибли два пассажира из Украины и 9 членов украинского экипажа авиалайнера.

Также погибли 10 подданных Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое подданных британской короны. Всего авиакатастрофа у аэропорта имени Имама Хомейни унесла жизни 176 человек.

Лайнер "Международных авиалиний Украины" перестал выходить на связь через две минуты после взлета. Предварительная версия крушения – техническая неисправность. Вылет рейса был задержан почти на час для устранения неисправности. Однако в воздухе у самолета загорелся один из двигателей. Обломки самолета разбросаны на большой площади, что свидетельствует о том, что пожар привел к взрыву топлива. Версия теракта исключается.

В Киеве подготовлены спецсамолеты, которые вывезут из Ирана тела погибших в авиакатастрофе. На месте падения самолета обнаружен черный ящик лайнера. Информацию с него еще предстоит расшифровать и проанализировать. Она поможет дать ответы на вопросы о причинах крушения самолета.

Упавший под Тегераном самолет Boeing 737-800 NG (регистрационный номер UR-PSR) был построен в 2016 году. Последнее техобслуживание лайнер прошел 6 января 2020 года. 7 января лайнер летал из Еревана в Киев, а также слетал из Киева в Милан и вернулся обратно. После крушения самолета на табло в аэропорту Борисполя появилось сообщение о задержке рейса.

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