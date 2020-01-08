Дешевый билет в Европу: почему на борту украинского "Боинга" было много иранцев

Большое количество граждан Ирана и Канады на борту украинского "Боинга", потерпевшего катастрофу в Тегеране, объясняется дешевизной билета в Европу – большинство пассажиров рейса, очень популярного у иранцев, из Киева летят уже в другие европейские страны.

О том, что почти все пассажиры рейса Тегеран-Киев были транзитными, сообщил и глава "Международных украинских авиалиний" Евгений Дэхнэ. Рейс, прибывавший в Борисполь, по его словам, "коннектился почти со всеми европейскими рейсами".

Среди погибших пассажиров было двое граждан Украины. Украинским был и экипаж, состоящий из 9 человек. Россиян на борту разбившегося самолета не было.

Среди пассажиров было также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРГ и 3 гражданина Великобритании.

"Боинг-737" разбился под Тегераном утром 8 января. По данным "Международных линий Украины" (МАУ), на борту находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров. Выживших нет.