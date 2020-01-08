Замечаний по матчасти не было: в Тегеране разбился новый исправный самолет

На борту "Боинга-737" "Международных авиалиний Украины", который разбился в Тегеране, по уточненным данным, было 176 человек: 167 пассажиров, представителей различных стран мира, и девять членов экипажа — они были украинцами. Такие данные приводят иранские власти.

Большинство погибших были гражданами Ирана. Лайнер совершал рейс Тегеран-Киев и перестал выходить на связь через две минуты после взлета. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. Эту версию сейчас проверяет специально созданная оперативная кризисная группа.

Судя по данным известного сервиса передвижения самолетов, борт "Международных авиалиний Украины" вылетел из аэропорта Тегерана почти на час позже запланированного времени, хотя этот же борт из Киева в столицу Ирана прилетел строго по расписанию. Почему лайнер вылетел на 57 минут позже, это тоже предстоит выяснить.

Самолет по меркам авиации новый – ему всего 3,5 года. Накануне успешно совершал перелеты из Еревана в Киев, а еще туда-обратно из украинской столицы в Милан. Иначе говоря, и это подтверждают в авиакомпании, проблем с техническим состоянием у него не было.

"Самолет 2016 года выпуска, получен непосредственно с завода "Боинга". До этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было. Последнюю проверку проходил 6 января, замечаний никаких не было. Самолет был исправен", — заявил Александр Шафиев, технический директор "Международных авиалиний Украины".

На борту оказались транзитные пассажиры из разных стран мира. Большинство – граждане Ирана и Канады. Экипаж – 9 человек. Родные погибших уже приезжают в аэропорт Борисполя.

Компания "Боинг" тоже собирает информацию об авиационном происшествии. Судя по любительским съемкам — летящий горящий объект снят очевидцами, после он падает на землю и происходит яркая вспышка. Судя по дневным кадрам с места трагедии, обломки разбросаны на сотни метров. Процедура опознания погибших скорее всего будет с помощью ДНК-экспертизы

Самолет исчез с радаров на высоте 2,5 километра, значит, до этого все системы работали штатно. Что же произошло потом, предстоит выяснить.