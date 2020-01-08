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8 января 202012:33

В Японии выдан ордер на арест супруги экс-главы Nissan

Японская прокуратура выдала ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Кароль Гон подозревают в даче ложных показаний, однако подробности ее дела пока не разглашаются. Известно лишь, что обвинение не связано с побегом ее мужа из Японии. Сама она в данный момент также находится за пределами Японии.

Карлос Гон покинул Страну восходящего солнца на частном самолете, переправившем его в Турцию. Из Стамбула он направился в Ливан.

Ранее Гон заявил, что стал заложником "коррумпированной" японской системы правосудия.

Одного из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения задержали в Токио в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии доходов и отправили под стражу. В заключении Гон провел четыре месяца, при этом он жаловался на жесткие условия содержания.

Позже Nissan уволил Гона с должности главы совета директоров. В январе 2019 года он также был вынужден уйти с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault. В марте Гона освободили под залог в размере 8,9 миллиона долларов. Сам топ-менеджер все обвинения отрицает.

 

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