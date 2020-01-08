В Афганистане упал военный вертолет

В афганской провинции Фарах упал военный вертолет Ми-35. Причиной падения стала техническая неисправность. Находившиеся на борту два пилота погибли.

Вертолет вылетел на задание из главного города провинции, сообщает РИА Новости. Вертолет входил в состав афганских военно-воздушных сил.

Провинция Фарах граничит с Ираном. На севере провинция граничит с афганской провинцией Герат, на юге и юго-востоке — с провинциями Нимроз и Гильменд. Население провинции насчитывает более 488 тысяч человек.