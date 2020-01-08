Спешили на ножевое ранение: ДТП со скорой в Тюмени попало на видео

Вечером 7 января скорая, ехавшая на вызов по поводу ножевого ранения попала в ДТП с "ГАЗелью" на перекрестке улиц Пермякова и Широтной.

От сильного удара фургона, выехавшего с перпендикулярной улицы, из микроавтобуса выпал человек.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, в аварии пострадали трое — две женщины, работающих фельдшерами, и водитель скорой. Коллеги доставили их в больницу с "тяжелыми сочетанными травмами".

Тюменское издание "Вслух.ру", ссылаясь на собственные источники, уточнило состояние пострадавших: одна женщина лежит в нейрохирургии с поврежденным лицом, а другая в реанимации с травмой грудной клетки. Водитель после оказания первой помощи был отправлен на амбулаторное лечение.

В свою очередь, пострадавший от ножевого ранения получил помощь от другой бригады скорой: был доставлен в больницу и прооперирован, сейчас его состояние стабильно.