Дениса Черышева приглашают в Китай

Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев может продолжить карьеру в китайской суперлиге. Футболист сборной России получил приглашение от клуба из Китая.

Согласно информации Чемпионат.com, некий китайский клуб сделал предложение Денису Черышеву. 29-летний россиянин еще не дал ответа. Денис связан контрактом с "Валенсией" до 2022 года.

Денис Черышев был арендован "Валенсией" у "Вильярреала" летом 2018 года. Через год он был выкуплен своим нынешним клубом. В нынешнем сезоне Черышев сыграл 10 матчей, забил один гол и сделал результативную передачу.