Найден второй черный ящик упавшего под Тегераном самолета

На месте падения разбившегося под Тегераном украинского авиалайнера найден второй черный ящик. Ранее был обнаружен первый самописец Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". Данные с самописцев предстоит еще расшифровать и проанализировать. Они могут дать ответ на вопрос о причинах авиакатастрофы.

Самолет направлялся из Тегерана в Киев, напоминает РИА Новости. На его борту были 9 членов экипажа и 167 пассажиров. Все они погибли. В основном погибли граждане Ирана и канадцы. Всего среди погибших – представители семи стран. Россиян среди них нет, заверило посольство России в иранской столице.

Украинский Boeing исчез с радаров через две минуты после полета. Самолет упал на землю с высоты в 2400 метров. Экипаж самолета был опытным. Авария не могла быть следствием ошибки пилотов. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. В качестве основной версии аварии рассматривается пожар авиадвигателя. На видео крушения видно, как горящая точка в небе начинает терять высоту, а потом после удара о землю взрывается все авиационное топливо на его борту. Обломки самолета разбросаны по большой площади. Для опознания погибших будет применен метод анализа ДНК.

Катастрофа украинского авиалайнера над Тегераном выглядит "очень странно", считает американский эксперт по авиационной безопасности, профессор Массачусетского технологического института Арнольд Барнетт. Он не исключает ни одной из версий, но подчеркивает, что крушение самолета не похоже на хорошо известные случаи проявления технических проблем. В авиакомпании также заявили, что самолет был новым, 2016 года выпуска, и исправным. Последнее техническое обслуживание он прошел 6 января 2020 года — за два дня до катастрофы. Лайнер 6 января вернулся в Киев из Еревана, а затем совершил рейс в Милан и обратно из аэропорта Борисполя.

Самолет упал на фоне удара иранских военных по американским военным базам в Ираке. Управление США по гражданской авиации еще до катастрофы запретило американским самолетам летать над значительной частью региона, включая воздушное пространство Ирана и Ирака, а также Персидский и Оманский заливы.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" на 25% принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Среди ее акционеров также глава нефтяной компании "Укртатнафта" Павел Очаренко.

До 2020 года у авиакомпании не было авиапроисшествий, приводивших к гибели людей. В 2018 году убыток от деятельности авиакомпании составил около сотни миллионов долларов.

У "Международных авиалиний Украины" остался 41 самолет. Основу парка составляют Boeing 737-300 и Boeing 737 NG. Таких 31 самолет. Также авиакомпания эксплуатирует четыре дальнемагистральных широкофюзеляжных Boeing 767, пять среднемагистральных Embraer-190 и два среднемагистральных Embraer-195.

В первом полугодии 2019 года авиакомпания перевезла 3 миллиона 840 тысяч пассажиров, выполнив 30 тысяч рейсов. На МАУ приходится 65% всего пассажиропотока авиакомпаний Украины.