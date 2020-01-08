Красный полумесяц: опознать погибших при крушении Boeing в Иране невозможно

Опознать по останкам кого-либо из погибших при крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана не удастся из-за произошедшего на борту пожара, считает директор по международным операциям общества Красного полумесяца Ирана Мансуре Багери.

"Я могу сказать, что нет", – сказал Багери в ответ на вопрос РИА Новости о возможности опознания погибших.

Ранее сообщалось, что в районе крушения нашли черные ящики лайнера. Как передает иранское информагентство FARS, управление гражданской авиации Ирана начало официальное расследование инцидента.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января. Вскоре после вылета экипаж самолета перестал выходить на связь. Как сообщалось ранее, погибли все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Большинство пассажиров были выходцами из Ирана, девять членов экипажа – представители Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

Украина исключила версию теракта. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за отказа двигателя самолета.