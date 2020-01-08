Путин выразил соболезнования Рухани и Зеленскому

Владимир Путин направил телеграммы с глубокими соболезнованиями в связи с авиакатастрофой под Тегераном президентам Ирана Хасану Рухани и Украины Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграммах говорится о том, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и желают им стойкости и мужества.

По уточненным данным, в результате авиакатастрофы рейса Международных авиалиний Украины" (МАУ), совершавшего рейс из Тегерана в Киев, погибли 176 человек из семи стран: 167 пассажиров и девять членов экипажа — граждан Украины.



Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета. От многотонной машины практически ничего не осталось. В авиакомпании заявили, что самолет был 2016 года выпуска, а последнее техобслуживание прошел 6 января.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, эту версию сейчас проверяет специально созданная оперативная кризисная группа.

Генпрокуратура Украины начала расследование авиакатастрофы.

В Международных авиалиниях Украины не предполагают ошибку экипажа в качестве причины авиакатастрофы в иранском Тегеране, заявил на брифинге 8 января

Вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский на брифинге 8 января заявил, что ошибку экипажа в качестве причины авиакатастрофы в компании "не предполагают", передает украинское издание "Гордон".

Там заявили, что экипаж был очень опытным, а с учетом того, что аэропорт в Тегеране – "не простой", подготовки всего летного состава… последние несколько лет проводились исключительно там.

Сосновский также сообщил, что на борту самолета "для усиления экипажа" присутствовал даже летный инструктор.