Минобороны Ирана сообщило, каким будет следующий ответ США

В Минобороны Ирана допустили, что в отношении США будут предприняты дополнительные меры в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил министр обороны исламской республики Амир Хатами.

Как сообщили в военном ведомстве Ирана, эти меры будут зависеть от действий Вашингтона.

"Следующий ответ будет пропорционален поведению США", – цитирует Хатами РИА Новости.

В ночь на 8 января Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Сулеймани​​​. Иран нанес ракетный удар по американским военным базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле.

По данным иранских СМИ, в результате ударов погибли 80 человек, однако источники в США сообщили, что жертв среди американцев нет.



Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате операции американских войск. Авиация США ликвидировала его ракетным ударом в районе международного аэропорта Багдада. Впоследствии Тегеран заявил, что подготовил 13 вариантов ответа на этот шаг Вашингтона.