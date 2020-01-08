При взрыве бытового газа в Казахстане погиб 10-летний ребенок

В жилом доме города Каскелен произошел взрыв бытового газа.

Инцидент произошел днем, 8 января, в пятиэтажном доме, расположенном на улице Толе би. Издание Today.kz со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям, сообщает об одном погибшем и семи пострадавших.

На месте происшествия скончался 10-летний ребенок. Еще трое детей, а также четверо взрослых получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

В результате хлопка газа — в ведомстве подчеркивают, что последующего возгорания не возникло — произошло частичное обрушение межкомнатных стен. Жители дома были эвакуированы.

Информация о причинах взрыва не поступала.