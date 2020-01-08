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Станица Кущевская 11 минут назад

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8 января 202013:48

СК завершил расследование дела о "пире" Цеповяза в колонии

sledcom.ru

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей колонии строгого режима по Амурской области, в которой содержался осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз.

Год назад появились кадры, как он "пирует" в этой колонии – ест красную икру, крабов и жарит шашлыки.


Эти кадры вызвали общественное возмущение, было инициировано расследование ситуации в колонии.

В результате теперь уже бывшего начальника колонии строгого режима № 3 УФСИН РФ по Амурской области: Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева обвинили в превышении должностных полномочий, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, после ряда процессуальных действий данное уголовное дело будет передано в суд.

В СК сообщили, что с 2011-го по 2015 год руководители этой колонии незаконно организовали на ее территории пасеки, птичники, а также автосервисы и сувенирные цеха.

При этом для трудоустройства туда были заключены договоры со знакомыми и родственниками заключенных, что позволило необоснованно создать некоторым заключенным вольготные условия отбывания наказания в колонии строгого режима.

В частности, как рассказала Петренко, некоторые осужденные, в том числе и Цеповяз, под предлогом участия в общественной жизни колонии были необоснованно переведены на облегченные условия отбывания наказания. Кроме того, ряд заключенных был освобожден условно-досрочно.

По данным следствия, руководители колонии допускали другие систематические нарушения строгого режима отбытия наказания и правил внутреннего распорядка – например, некоторые заключенные незаконно пользовались мобильными телефонами и другими благами.

В Следственном комитете отметили, что действия бывших руководителей колонии подорвали основные принципы системы исполнения наказания и привели к дискредитации ФСИН в глазах населения.

Также сообщается, что продолжается расследование в отношении других должностных лиц этой исправительной колонии, действия которых были связаны не с Цеповязом, а с другими заключенными.

Вячеслав Цеповяз по делу банды Цапков в краснодарской станице Кущевская в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. На счету банды, которая действовала в станице с 1998-го по 2010 год, 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек (среди которых были и дети) в доме местного фермера.

В конце 2018-го в Сети и СМИ появились снимки жизни Цеповяза в колонии строгого режима, судя по которым он ни в чем себе не отказывал. Во ФСИН тогда заявили, что эти снимки были сделаны в 2015 году.

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