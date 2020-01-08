Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана. Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, данное решение вступит в силу 9 января.

"До выяснения причин этой трагедии мы приняли решение об остановке работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана", – цитирует РИА Новости украинского премьера.

Гончарук добавил, что как только причины катастрофы будут установлено, решение о приостановке полетов будет пересмотрено.

Премьер отметил также, что в расследовании крушения будут участвовать украинские эксперты.

"Мы уже сейчас договариваемся с иранской стороной, чтобы туда полетел наш самолет с нашими экспертами и специалистами, – сказал он. – Предварительно, не видим для этого никаких препятствий".

Boeing "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Как сообщалось ранее, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту.

На месте крушения нашли бортовые самописцы лайнера. Авиационные власти Ирана начали расследование инцидента.

Ранее 8 января Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака, а также над Оманским и Персидским заливами. Это связано с рисками, возникшими в регионе в связи с обострением конфликта между США и Ираном.