Александр Овечкин – вторая звезда дня в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Капитан столичного коллектива отмечен за успешную игру против "Оттавы Сенаторз".

"Вашингтон" разгромил "Оттаву" с результатом 6:1. Александр забросил две шайбы и был признан лучшим игроком матче. Всего на счету Овечкина стало 684 шайбы в НХЛ. Он догнал по этому показателю финна Теему Селянне и делит с ним 11 место.

Первой звездой был признан нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Кевин Вернер, забросивший три шайбы в ворота "Ванкувер Кэнакс". Третьим в списке лучших оказался нападающий "Детройт Ред Уингз" Франк Нильсен, дважды поразивший ворота "Монреаль Канадиенс".