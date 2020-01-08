Два пассажира не сели в упавший под Тегераном самолет

В списках пассажиров лайнера Boeing Международных авиалиний Украины (МАУ), разбившегося через 2 минуты после взлета из аэропорта Тегерана, было 169 человек. Как сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, два человека на борт не сели.

Ранее сообщалось, что во время авиакатастрофы самолета, летевшего в Киев, погибли 167 пассажиров (в основном — иранцы) и 9 членов экипажа – они были гражданами Украины.

Гражданами какой страны были два пассажира, которые не полетели на этом самолете, Данилов не уточнил, передает РИА Новости.

Момент падения лайнера попал на видео.



По предварительным данным, причиной аварии стал пожар авиадвигателя. Однако ряд экспертов, в том числе американский эксперт по авиационной безопасности, профессор Массачусетского технологического института Арнольд Барнетт, считает, что крушение авиалайнера выглядит "очень странно" и не похоже на известные случаи проявления технических проблем.