Бабий день - праздник с языческими и православными традициями

На восьмое января в народных календарях многих народов, имеющих славянские корни, приходится День повитухи, который иначе называется Бабий день или Бабьи каши. Праздник почти забытый, тем более, что сегодня далеко не каждый знает значение слова повитуха.

Повитухами называли женщин, помогавших ребенку появиться на свет до того как сложился институт акушерства. Поскольку к здоровому физически и ментально продолжению рода относились очень серьезно, готовить женщину к материнству и принимать роды полагалось со всей основательностью. (Миф о женщине, рожавшей в поле в стоге сена, после чего она вставала и продолжала работать, появился во время Великой отечественной войны, в эпоху построения социализма. Вместе с частушкой: "Я и лошадь, я и бык. Я и баба и мужик").

Повитухами обычно были замужние женщины, имевшие своих детей, но уже нерепродуктивного возраста. Повитухи имели самую лучшую репутацию как женщины, не запятнавшие свою честь супружеской изменой или сварливым либо вздорным характером. Повитухи знали традиции, заговоры и молитвы. У них был большой опыт родовспоможения, иначе можно было нанести вред здоровью новорожденного. Считалось что между повитухой и ребенком, появившимся на свет с ее помощью, устанавливалась духовно-родственная связь.

На самом деле День повитухи отмечался не 8 января, а на следующий день после Рождества Христова. И в его описании сказано, что своими языческими корнями восходит к почитанию Великой богини-матери, и ассоциации с воплощавшей плодородие Великой матерью понятны. Но была у праздника и христианская основа, происходящая от богородичных дней.

Объяснения привязки праздника к христианству на первый взгляд нет: ни в одной историческом памятнике не встречается упоминания о присутствии акушерки или повитухи при появлении на свет Младенца Иисуса женщины.

И все же логическая связь существует. Дело в том, что на следующий день после праздника Рождества Христова православная Церковь отмечает праздник, который называется Собор Пресвятой Богородицы. Иначе говоря, праздник, посвященный только что родившей юной Марии (не исключено, что по этой причине в день повитухи зачастую поздравляют и рожениц. Марии — которую почитают не только как женщину, родившую Мессию, но и духовной Матерью всех людей. Если через Еву все родились в мир, то через Марию все родились духовно. Не случайно иконы Помощница в родах (Поможение родам) и Блаженное чрево (празднование этой иконы также приходится на 8 января), центральной фигурой которых стала Богородица. Соответственно, ей молятся и повитухи и женщины в положении.

Собором он называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Богородицы (ее зачатие, рождество, успение) в этом день совершается соборное — общее — празднование самой Богородицы и людей, близких ей и Иисусу Христу. А именно Иосифа Обручника, царя Давида, Иакова (сына от первого брака Иосифа Обручника), сопровождавшего семью во время бегства в Египет.

Еще одна интересная деталь этого дня — самым популярным в народном почитании оказался музыкант и укротитель гнева царь Давид. Отправляясь в этот день в дорогу, путник просил у него защиты от зверей и разбойников, веря, что святой псалмопевец своим пением и игрой на гуслях сумеет усмирить и успокоить любых врагов.

Собор Пресвятой Богородицы — праздник с древней традицией: о нем упоминал в 4 веке Епифаний Кипрский. А святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих проповедях на Рождество Христово благодарили Мать, родившую Иисуса. Официально празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова закрепилось в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.

Интересна гипотеза, что некоторое время после Крещения языческой Руси праздник Собора Пресвятой Богородицы был важнее Рождества. По крайней мере для женщин. Ситуация, конечно, изменилась со временем, но от того времени сохранилась примета: если в этот день беременная женщина будет работать, ребенок родится с физическими недостатками. Примета прекрасна в своем скрытом смысле: используя подсознательные страхи мужчин, что их наследник будет не соответствовать их представлениям о нормах, женщины «отбили» себе официальный выходной.

Выторговали себе женины и еще один бонус — печь пироги и блины не для мужа и семьи, а исключительно для самих себя. Утром полагалось уже с готовыми пирогами пойти в храм на службу. Часть пожертвовать Богородице, чтобы умилостивить ее, остальное относили повитухам, где устраивался "девичник" на всю ночь. Кашу, конечно, тоже несли — куда ж без каши. Потому и название закрепилось Бабьи каши.

Митрополит Киевский и всея Руси Михаил в 1590 году решительно осудил обычай женских посиделок как несовместимый со святостью Пресвятой Девы. Но совсем запретить Бабий день было слишком рискованно: на праздник женщины приходили с маленькими детьми, чтобы повитуха их благословила на счастливую и здоровую жизнь. Велеть семье отказаться от этого ритуала как от языческого, не осмелился бы ни один митрополит.

Так и остался в традиции Бабий день — праздник с языческими и православными традициями.