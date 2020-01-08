Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи обновил максимум. Днем 8 января один из основных российских фондовых индикаторов впервые достиг рубежа 3100 пунктов. Индекс вырос на 0,7%, индекс РТС также повысился на 0,5% и превысил отметку в 1576 пункта. Рост на биржах произошел на фоне небольшого ослабления рубля и роста нефтяных котировок.

Рубль ослаб почти на 40 копеек по отношению к доллару. Средневзвешенный курс валют в Москве составил 62 рубля 23,27 копейки. Евро к доллару и рублю снизился. Евро к рублю снизился на 16 копеек. Теперь за один евро дают только 69 рублей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 71 долларов за баррель. В последний раз такая цена была зафиксирована 14 сентября 2019 года. Достигнув максимума, цена Brent скорректировалась до уровня 68,68 доллара за баррель. При эскалации конфликта нефть может вырасти до 70-80 долларов за бочку нефти.

В России лидерами роста акций стали бумаги "Интер РАО". Они прибавили в весе 4,4%. Акции "НОВАТЭК" подорожали на 3,5%, а "ЛУКОЙЛ" подорожали на 1,8%.

Доллар на фоне риском в свете эскалации конфликта США-Иран пошел вниз, но также скорректировался. Контракт на индекс S&P 500 вышел в "плюс" на 0,1%.

Рост цен на нефть происходит на фоне обмена ударами и угрозами между США и Ираном. 3 января Пентагон нанес удар по аэропорту Багдада. При взрыве ракеты погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и сопровождавшие его лица. Тегеран ответил на это 8 января атакой двух американских военных баз в Ираке. Вашингтон пообещал оставить Иран без нефтяной индустрии.

Кроме того, 8 января при взлете из аэропорта Тегерана упал авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Все находившиеся на его борту 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Предварительной версией катастрофы пока называется техническая неисправность авиадвигателя.