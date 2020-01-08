Крымские полицейские 35 километров со стрельбой гнали пьяного нарушителя. Видео

В Судаке инспекторы ДПС применили оружие для остановки нетрезвого водителя.

Погоня началась после того, как остановленный нарушитель в ответ на просьбу полицейских предъявить права и документы на машину нажал на газ и попытался скрыться.

Полицейские бросились за ним, требуя от водителя, выскакивающего на встречку и создающего аварийные ситуации, остановиться.

Нарушитель послушался лишь после стрельбы по его колесам — по словам полицейских, гнались за ним добрых 35 километров.

После остановки и задержания нетрезвый водитель, оказавшийся 35-летним местным жителем, отрицал, что был за рулем, однако согласился пройти медицинское освидетельствование, результат которой оказался положительным.

В отношении нарушителя, по информации официального представителя МВД России Ирины Волк, за вождение в нетрезвом виде, выезд на полосу встречного движения и неповиновение законному требованию сотрудника полиции заведено три административных дела.