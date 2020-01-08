Иран отказался передавать Boeing черные ящики разбившегося лайнера

Тегеран отказался отдать два бортовых самописца с разбившегося при взлете из аэропорта Имама Хомейни самолета "Международных авиалиний Украины" авиакомпании Boeing. Также исключена передача черных ящиков и представителям авиационных властей США, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

В Иране добавили, что страна, куда будут переданы для расшифровки самописцы, пока не выбрана. Али Абедзаде заявил, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных самописцев. Оба бортовых самописца были обнаружены на месте крушения украинского самолета Boeing 737-800, напоминает "Интерфакс".

Boeing рейса PS752 вылетел из Тегерана в киевский аэропорт Борисполь. Но через две минуты после взлета связь с экипажем воздушного лайнера пропала. На борту самолета были 9 членов экипажа и 167 пассажиров. Все они погибли при падении самолета с высоты 2400 метров.

Горящий самолет, который теряет высоту и падает на землю, снял на видео иранец, который молился, наблюдая за полетом лайнера. Всего погибли представители семи стран. Больше всего иранцев – 82 человека, 63 канадца, 11 украинцев, 10 представителей Швеции, четыре афганца, трое граждан Германии и столько же подданных британской короны.