Переговоры Путина и Эрдогана продолжались полтора часа

Завершились переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Они продлились более полутора часов.

Встреча лидеров государств началась около 13:30 по местному времени. Переговоры проходили в закрытом режиме от представителей средств массовой информации, сообщает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что во время встречи Путин и Эрдоган собираются обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии и Ливии, обострение в отношениях США и Ирана, а также в целом обстановку в ближневосточном регионе.