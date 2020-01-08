Путин, Эрдоган, Борисов и Вучич запустили "Турецкий поток"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток". Открутить символический вентиль им помогали лидеры стран, по территории которых также прошел газопровод - премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич. Торжественная церемония прошла в Стамбуле, куда российский лидер прибыл накануне. Прямую трансляцию вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Запуск газопровода Путин назвал важным событием не только для России и Турции, но и для государств южной Европы. "Успешная реализация совместного проекта наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает осязаемые результаты", — подчеркнул Путин, отметив, что работа идет своим ходом и российско-турецкие отношения поступательно развиваются практически во всех сферах, несмотря на попытки ряда международных игроков помешать этому.

Поставки российского газа по "Турецкому потоку" будут иметь большое значение не только для экономики Турции, но и окажут позитивное влияние на развитие многих европейских стран, отметил Путин. Он добавил, что при прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что гарантирует безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода.

Президент России поблагодарил всех, кто трудился над сооружением этой газовой артерии, и выразил признательность турецким властям и президенту Эрдогану за проявленную политическую волю. "Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще множество совместных проектов как в энергетической, так и в других областях", — добавил Путин.

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция в ходе реализации проекта продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества. Москва остается главным поставщиком газа для Анкары, подчеркнул он.

Перед запуском газопровода Путин и Эрдоган провели переговоры в закрытом от прессы режиме.

Газопровод "Турецкий поток" напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Морской участок состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег у турецкого населенного пункта Кыйыкей недалеко от Стамбула. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединит морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Вторая нитка пройдет до своей конечной точки на границе Турции и ЕС.

Газопровод работает уже с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции взамен ранее использовавшегося Трансбалканского маршрута (через Украину, Молдавию и Румынию).