Компания Boeing прокомментировала крушение украинского самолета в Иране

Boeing прокомментировал информацию о крушении украинского самолета в Иране. Соответствующее сообщение появилось в микроблоге компании в Twitter.

"Это трагическое событие, и наши искренние мысли – об экипаже, пассажирах и их семьях. Мы находимся в контакте с нашим клиентом ("Международные авиалинии Украины" – ред.) и поддерживаем их в это непростое время. Мы готовы оказать любую помощь", – сказано в сообщении компании.

This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd