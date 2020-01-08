В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка

Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.

Воздушное судно Boeing 777 приземлилось в столице Франции около 6:40 утра по местному времени (8:40 по московскому). Как сообщает AFP, в настоящее время в аэропорту Абиджана проводится проверка на предмет нарушения режима безопасности. Необходимо выяснить, каким образом ребенок получил доступ к самолету, были ли у него сообщники.

Информацию об обнаружении нелегального пассажира подтвердили в авиакомпании Air France. Самолет следовал из Абиджана в Париж.

Это уже не первый случай, когда в отсеках шасси обнаруживали замерзших или получивших несовместимые с жизнью травмы людей. Таким образом нелегальные пассажиры пытаются пересечь границы городов или стран. Большинство людей обнаруживают в самолетах, которые следуют из Африки.