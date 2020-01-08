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Конфликт между США и Ираном 20 минут назад

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8 января 202017:12 Матвей Попов

Союзники США по НАТО не спешат вмешиваться в конфликт с Ираном

Союзники США по НАТО не спешат вмешиваться в конфликт с Ираном

Сирия выражает полную солидарность с Ираном в его праве ответа на агрессию США, об этом заявили в министерстве иностранных дел страны — там возложили ответственность за разжигание конфликтов в регионе на Вашингтон. Ранее с заявлениями по поводу нового обострения выступили представители других государств, в основном они призывают Вашингтон и Тегеран воздержаться от дальнейшей эскалации.

Иранские источники говорят о многочисленных жертвах среди американского личного состава на военных базах в Ираке. Американцы и другие участники коалиции эту информацию не подтверждают. Более того, звучат заявления, что даже эвакуировать персонал с этих объектов никто не собирается.

"Все солдаты с атакованных баз в целости и сохранности. Это связано с правильно проведенными процедурами безопасности. По нашим оценкам, ситуация будет обостряться. Однако мы не рассматриваем вопрос об эвакуации военных", — сообщил Томаш Пиотровский, оперативный командующий Вооруженными силами Польши.

В Пентагоне заявляют, что Иран в случае открытого конфликта с Соединенными Штатами в любом случае проиграет, ведь на стороне США – подавляющее большинство стран. "Я говорил со всеми союзниками и партнерами, все из них в регионе на сто процентов поддерживают и то, что мы сделали, и то, что собираемся предпринять", — заявил министр обороны США Марк Эспер.

Но пока большинство союзников США по Североатлантическому альянсу не стремятся занять чью-бы то ни было сторону.

"От лица федерального правительства могу сказать, что мы ни в коем случае не приемлем данную агрессию. И еще раз хотим призвать сделать все, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшей эскалации, — подчеркнула министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. — Мы с самого начала говорили: в первую очередь от Ирана зависит, чтобы не было дополнительной эскалации, поэтому призыв касается в особенности Тегерана.

Схожее послание со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: "Этот кризис застрагивает не только регион, но и всех нас. Следует прекратить использование оружия, для того чтобы появилось пространство для диалога. Мы все должны сделать все возможное, чтобы переговоры возобновились. Евросоюзу есть что предложить. Мы установили продолжительные отношения со многими игроками в регионе и не только, в том числе, для того чтобы предпринять усилия по деэскалации".

Не спешит вмешиваться и такой союзник США по НАТО, как Великобритания. Форин-офис и премьер Борис Джонсон только призывают Иран воздержаться от дальнейших ударов: "Разумеется, мы осуждаем нападение на иракские военные базы, на которых размещены военнослужащие коалиции. Иран не должен повторять подобные бездумные и опасные нападения, а вместо этого должен стремиться к срочной деэскалации".

Статья пять устава НАТО о том, что члены альянса обязаны все как один вступиться за атакованное государство-участника, как известно, содержит оговорку: если атака произошла в Европе или Северной Америке. События в Ираке, очевидно, под эту статью не подпадают, вот и генсек НАТО всего лишь пишет в "Твиттере", что осуждает обстрел и требует, чтобы Тегеран более не применял насилие.

Китайский МИД также призывает стороны к сдержанности. "Китай пристально следит за развитием обстановки. Призываем соответствующие стороны проявлять сдержанность. Китай уверен, что стороны должны на базе принципа взаимного уважения урегулировать разногласия и трения путем диалога, переговоров и других мирных средств, а также вместе поддерживать мир и стабильность в регионе", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Иранские власти заявляют, что сделали все, что хотели, и на этом собираются остановиться. В свою очередь, Дональд Трамп отменил анонсированное было обращение к нации. Получается, в Вашингтоне пока не определились с ответом.

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