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8 января 202016:58

"Локомотив" нанес поражение "Салавату Юлаеву"

hclokomotiv.ru

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался в Уфе, где "Салават Юлаев" принимал ярославский "Локомотив". Основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительном периоде гости забросили победную шайбу.

Первого гола пришлось ждать 33 минуты. Артем Сергеев поразил ворота "Локомотива" и вывел уфимцев вперед. Этот гол оставался единственным до 51 минуты, пока шведский легионе ярославцев Антон Ландер не восстановил равновесие. После 60 минут ничья 1:1. В дополнительном периоде Рушан Рафиков поразил ворота "Салавата" и принес "Локомотиву" победу с результатом 2:1.

"Локомотив" набрал 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции. "Салават Юлаев", в активе которого 50 очков, также находится на шестой позиции, но на Востоке.

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