В аварии в Подмосковье погибли четыре человека

Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки.

В аварии погибли четыре человека. Еще четверо, по информации ТАСС, получили травмы и были госпитализированы.

Среди пострадавших двое детей в возрасте 10 и 12 лет. Причина аварии не называется.