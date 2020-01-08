На жительницу питерской квартиры с потолка сыпались опарыши: два года над ней гнил труп

Жители одного из домов в Санкт-Петербурге два года прожили рядом с квартирой, в которой разлагался труп. На тот момент, когда тело обнаружили полицейские, оно уже превратилось в скелет.

Об инциденте сообщает "Фонтанка". В одном из жилых домов Невского района полицейские навестили квартиру, в которой обнаружили на балконе скелетированный труп. Он был одет в спортивные штаны и черные кроссовки. Специалисты не обнаружили на теле следов насильственной смерти.

В одной из групп в социальной сети "ВКонтакте", посвященной ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге, сообщается, что жительница дома, в котором случился инцидент, осенью 2017 года обнаружила под навесным потолком на балконе червей. Опарыши расползались по всей квартире. Женщина отправилась к соседу сверху, но тот не пустил ее и заявил, что у него самого все хорошо и червей нет. В ЖЭКе, в свою очередь, женщине посоветовали навести порядок в квартире и загерметизировать потолок. Полицию вызывать не стали, поскольку никаких неприятных запахов не наблюдалось, а черви — не причина беспокоить сотрудников правоохранительных органов. Женщина была шокирована, когда узнала, что на балконе соседа во вторник, 7 января, нашли труп.

Обстоятельства смерти человека, чье тело было найдено в квартире, не уточняются. Также неизвестно, по какой причине жилец скрывал труп на балконе.