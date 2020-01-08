Сразу после взлета пилоты разбившегося "Боинга" не могли связаться с диспетчерами

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сообщил о том, что у пилотов лайнера Boeing 737, разбившегося вскоре после взлета из аэропорта Тегерана, не было связи с командно-диспетчерским пунктом.

Представитель ведомства Реза Джафарзаде также подтвердил это местным СМИ, добавив, что беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета лайнера, передает РИА Новости.

Boeing 737 Международных авиалиний Украины, вылетевший утром 8 января из тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни в Киев, потерпел крушение вскоре после взлета.

Погибли 167 пассажиров — граждане семи стран, большинство из которых – иранцы, и 9 членов экипажа — граждане Украины.

Ранее стало известно, что два человека, купившие билеты на этот рейс, не полетели.

Возможные причины крушения в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал заслуженный пилот России Юрий Сытник. Он считает, что причиной катастрофы могло быть и не возгорание двигателя.