Убийство Сулеймани, перемирие в Ливии и конфликт в Сирии: заявления Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган выразили глубокую озабоченность обострением отношений между Ираном и США. Убийство командующего силами специальных операций Исламской Республики Касема Сулеймани подрывает безопасность в регионе, уверены лидеры двух стран.

Впрочем, ответный удар Ирана по американским военным базам, по мнению Путина и Эрдогана, тоже не ведет к решению проблемы на Ближнем Востоке, а, наоборот, начинает новый виток нестабильности, пишет агентство "Интерфакс".



Что касается ситуации в Сирии, то из совместного заявления Путина и Эрдогана следует: Россия и Турция выступают за перемирие в идлибской зоне деэскалации. Президенты также полностью поддерживают суверенитет Сирии и указывают на важность борьбы со всеми проявлениями терроризма и сепаратизма.

Помимо прочего, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали единую позицию по урегулированию ситуации в Сирии. Она соответствует решениям Совета безопасности ООН, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат особо отметил призыв лидеров России и Турции ко всем ливийским сторонам прекратить боевые действия. В частности, Путин и Эрдоган предлагают ввести режим тишины в ночь на 12 января.