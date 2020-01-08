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8 января 202018:57

"Нафтогаз" рассказал, куда собирается потратить полученные от России деньги

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, куда компания намерена потратить 2,9 миллиарда долларов, полученные от российского "Газпрома". По его словам, сумма не будет использована без обсуждения с Кабинетом министров Украины.

Андрей Коболев пояснил, что у "Нафтогаза" нет планов направить деньги на погашение долгов компании. По его словам, будет целесообразным использовать финансовые средства для проектов с дополнительной экономической ценностью, в их числе энергоэффективность, добыча, инфраструктура.

Как сообщает УНИАН, глава компании рассказал, что в настоящее время они ожидают разговора с правительством. Необходимо выяснить, как акционер видит дивиденды и налоговую политику. "Мы пока ничего из этого не потратили", — отметил Андрей Коболев.

Ранее "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов. Такое решение вынес Стокгольмский арбитраж. Это позволило урегулировать вопрос, связанный с транзитом российского газа через Украину.

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