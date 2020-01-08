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8 января 202019:15

В Москве молодой человек избил школьника и выстрелил ему в лицо

В Москве молодой человек избил подростка и выстрелил в него. Полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве, 20-летний молодой человек набросился на школьника "из-за вражды и неприемлемости другой идеологии". Он сломал подростку нос и выстрелил в лицо. Кроме того, несовершеннолетний получил ушибы и гематомы, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Нападавшего задержали, полиция возбудила дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

"Перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение ГСУ СК России по городу Москве", – отметили в следственном управлении.

3 января похожий инцидент произошел в Приморье. В городе Артеме злоумышленник обстрелял из окна квартиры проходивших мимо подростков. Девочка и мальчик 10 и 15 лет получили ранения.

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