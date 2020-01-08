КХЛ. ЦСКА обыграл "Динамо" в столичном дерби

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился тремя встречами. В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.

Динамовец Теему Пулккинен поразил ворота армейцев уже на пятой минуте. Но затем шайбы влетали только в ворота бело-голубых. В начале второго периода Богдан Киселевич сравнял счет, затем Антон Слепышев реализовал численное преимущество, а перед перерывом Иржи Секеч забросил третью шайбу. В третьем периоде армеец Константин Оленев установил окончательный результат – 1:4.

В Нижнекамске встречались местный "Нефтехимик" и "Барыс" из Нур-Султана. Первый период прошел в равной борьбе 0:0. Но затем сказалось преимущество гостей. Дарен Диц, Аркадий Шестаков, Атте Ахтамаа, Корбан Найт и Никита Михайлис забросили по шайбе в ворота "Нефтехимика". У хозяев единственную шайбу забросил Арсен Хисамутдинов, реализовавший численное преимущество.

"Спартак" и "Йокерит" в основное время не выявили победителя – 2:2. У москвичей отличились Федор Малыхин и Андрей Кутейкин. В составе клуба из Хельсинки дубль сделал Никлас Йенсен. В дополнительном периоде Сами Леписте принес "Йокериту" победу с результатом 3:2.