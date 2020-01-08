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"Южный" и "Северный" газопроводы 1 час назад

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8 января 202020:34 Алексей Петров

Крупнейший энергетический проект Южной Европы. Заработал "Турецкий поток"

Крупнейший энергетический проект Южной Европы. Заработал "Турецкий поток"

После встречи, которая продлилась полтора часа, президенты России и Турции официально запустили в эксплуатацию трубопровод "Турецкий поток".

Поворот символического вентиля означает официальный запуск трубопровода, который построили в рекордно короткие сроки, и который теперь позволит обеспечить энергобезопасность всей Южной Европы.

Начинается маршрут недалеко от Анапы. 930 километров. Две нитки, по которым будет перекачиваться 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. На строительство каждой нитки ушло почти 75 тысяч труб. По одной газ с месторождений Западной Сибири пойдет для турецких потребителей, по другой — в страны Южной Европы.

"Турецкий поток" — еще и пример экономического прагматизма. Сосед Турции Болгария в 2014 году продемонстрировать его не смогла, и "Южный поток" так и не состоялся. А вот давить на Турцию оказалось бессмысленно.

"Хочу отдельно выразить признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий. Просто еще раз хочу повторить то, что говорил здесь в предыдущий раз. За политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение, и отвечающих национальным интересам своей страны. Уверен, что в будущем Россия и Турция реализует еще много новых взаимовыгодных совместных проектов, как в энергетической, так и в других областях. Сообща мы можем решать любые самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров", — заявил Владимир Путин.

"В русской пословице говорится: умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена. Мы надеемся, что Россия и Турция, две соседних страны, будут продолжать со всей решимостью идти по одному пути как два добрых попутчика", — ответил Реджеп Эрдоган.

На церемонии — президент Сербии, в этой стране трасса, почти 400 километров, построена. Прилетел и премьер Болгарии. Эта страна, получая теперь газ через Турцию, рассчитывает сэкономить 40 миллионов евро. На прямой связи специалисты, которые работают на станции "Русская" под Анапой, и инженеры подстанции на турецкой стороне.

Масштабный проект, звучит в зале, во многом иллюстрирует качество отношений России и Турции.

"Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры. Пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать также и в будущем, и будем добиваться новых успехов", — отметил российский лидер.

На севере Турции до сих пор распространено печное отопление. Вот заготовленные дрова. Теперь, с запуском "Турецкого потока", во многих домах появится газ. Местный ресторан и сегодня согревает раритетная печка. Но люди рассчитывают, что газ со временем позволит прилично сэкономить.

"Для обогрева одной комнаты уходит почти 150 долларов в месяц. Если у меня будет природный газ, я буду платить почти вдвое меньше и обогревать всю свою 4-комнатную квартиру", — рассказал директор ресторана Хакан Башар.

Газ из России в Турцию подается уже три десятка лет, но "Турецкий поток", построенный благодаря уникальным технологиям, — настоящий прорыв для всей отрасли. Колоссальная работа тысяч специалистов позади. Поселок Кыйыкей, где завершается морская часть трубопровода. Здесь российское топливо начинает поступать в единую газотранспортную систему страны. Наземная инфраструктура отстроена и в Турции, и по другую сторону Черного моря.

Компрессорная станция "Русская" — одна из самых крупных и мощных в Европе. Именно здесь будет нагнетаться давление такой силы, чтобы газ мог перемещаться на сотни километров, создавая тот самый турецкий поток. Разгоняют голубое топливо российские газотурбинные агрегаты "Ладога": 7 сложных технологических комплексов на Кубань привезли из Санкт Петербурга. Экологичные и надежные.

"Одна компрессорная станция "Русская" заменит 9 компрессорных станций, если бы они были установлены на линейной части магистрального трубопровода", — поясняет главный инженер компрессорной станции "Русская" Сергей Лысенко.

Пять лет ушло на подготовку проекта. С нуля построена и мощнейшая компрессорная станция, и гигантский газопровод. Две параллельные линии: одна для поставок на внутренний рынок Турции, другая — с расчетом на Южную Европу. Укладывали трубы на морское дно глубиной до двух километров, подгоняя конструкцию под рельеф.

Главный инженер станции "Русская" показывает давление в трубах. На манометре 120 атмосфер. Для сравнения, в кране вода течет под напором всего в две атмосферы. Газопровод уже наполнен топливом. Транспортировка началась.

Этот берег и есть отправная точка "Турецкого потока". Дальше газовые нити тянутся на немыслимые 930 километров, по диагонали пересекают все Черное море и выходят из глубины лишь во Фракии, в 100 километрах от Стамбула.

Остальные страны-транзитеры еще достраивают свои участки. Глава болгарского кабмина рассказывает Путину, как достраивается ветка газопровода на территории Болгарии. И тогда турецкий поток заработает уже на полную мощность.

Запуск "Турецкого потока" — знаковое событие не только для Турции. Речь идет о том, как будет выглядеть в ближайшие годы европейский газовый рынок. Россия усиливает свои позиции, а у потребителей никаких сомнений в надежности и предсказуемости. И одно это вызывает закономерное раздражение у многих на западе.

Пока влиятельная турецкая газета Milliyet подчеркивает значимость проекта для страны, Bloomberg акцентирует внимание на том, что Россия готовит новые пути в Европу, вопреки США, а Deutsche Welle называет газопровод символом силы. Пресса неотрывно следит за сегодняшним общением лидеров.

Утренняя двусторонняя встреча Путина и Эрдогана длилась полтора часа. Один на один, с главами государств только переводчики. Встреча проходит в том момент, когда Ближний Восток — мировая тема номер один. Обстановка в сложнейшем регионе во многом зависит от позиций России и Турции. Уже после церемонии снова беседа. Здесь уже в зале Шойгу, Лавров, глава турецкого МИД Чавушоглу. О том, что происходит в кулуарах большой региональной политики, дают понять слова Эрдогана, сказанные в зале.

"Очень много телефонных разговоров было проведено с лидерами Ирака, а также еще наш министр иностранных дел сейчас проводит очень интенсивные переговоры. Нашей целью является снизить напряженность, вернуть здравый смысл в наш регион", — заявил турецкий президент.

У участников встречи судя по всему была возможность обсудить ситуацию в регионе и во время ужина. Турбулентная обстановка и на Ближнем Востоке, на севере Африки, в Ливии. И это прямая угроза для всего Средиземноморья. Президенты Турции и России призвали к установлению режима прекращения огня.

Кроме того, Россия и Турция намерены добиваться урегулирования сирийского кризиса. Механизм выхода из тупика — Астанинский процесс.

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