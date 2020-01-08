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В Тегеране разбился украинский Boeing 10 минут назад

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8 января 202020:23 Михаил Федотов

Роковой рейс для 176 человек: крупнейшая авиакатастрофа в истории современной Украины

фото: twitter.com/Iranian_RCS

Самописцы "Боинга" международной авиакомпании Украины будут расшифровывать в Иране — Тегеран категорически отказался предоставить данные черных ящиков и представителям американского авиапроизводителя, и киевской прокуратуре. Тем не менее в эти минуты из аэропорта Борисполь в Тегеран готовится вылететь борт с поисково-спасательной группой и экспертами-криминалистами на борту, об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Одним из первых соболезнования украинскому и иранскому коллегам выразил Владимир Путин.

Поисковая операция на месте крушения украинского "Боинга" будет продолжена и ночью. Задействованы все экстренные службы Исламской Республики и представители Красного полумесяца. На земле — груда искореженного металла, двигатели, обшивка, личные вещи пассажиров, бортовые журналы. Иранская сторона заявила, что процедура опознания будет трудной. Фрагменты тел находятся на территории около двух гектаров.

"Единственное, что удалось сделать пилотам, это направить самолет к футбольному полю неподалеку отсюда, а не к жилому району сзади", — рассказал очевидец Ареф Гереванд.

Boeing 737 Международных авиалиний Украины вылетел в Киев из аэропорта имени Имама Хомейни в 6:12. Спустя две минуты после отрыва от полосы (за это время самолет набрал высоту 2400 метров) связь с ним была потеряна. Лайнер разбился в районе города Паранд.

После крушения на табло Борисполя высветилась надпись об отмене рейса из Тегерана. В аэропорт стали приезжать родственники тех, кто находился на борту. Им оказывают психологическую помощь.

Управлял самолетом украинский экипаж, в числе которого опытный командир Владимир Гапоненко. За его плечами почти двенадцать тысяч часов налета. Второй пилот — Сергей Хаменко. Помогал им инструктор Алексей Наумкин.

Крушение "Боинга" — крупнейшая авиакатастрофа в истории современной Украины. Руководство перевозчика сегодня, 8 января, провело брифинг в аэропорту Борисполь.

"По предварительной информации, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров — двое граждане Украины. Остальные — это граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана", — рассказал вице-президент Международных авиалиний Украины по наземному обслуживанию Владимир Семенченко.

Еще двое граждан Украины по разным причинам не сели на этот рейс. Один из них, политолог и адвокат Андрей Бузаров, находился в Тегеране на международной конференции и должен был вылететь в Киев сегодня, но в последний момент поменял билет на 9 января. Теперь добираться на родину придется через третьи страны — авиакомпания на время отменила полеты в Исламскую Республику. Как рассказал Андрей Бузаров, самолеты Международных авиалиний Украины шесть раз в неделю летали в Тегеран. Для иранцев это очень популярный маршрут, поскольку многие из них учатся в Украине. Часть иранцев летела транзитом.

Многие пассажиры летели в Киев на стыковочные рейсы. Билеты украинской авиакомпании выбирали из-за дешевизны. Большинство тех, кто был на борту, студенты, которые возвращались в Канаду после каникул. Среди обломков самолета спасатели обнаружили записку — в ней один из учеников просит помощи на экзамене у Бога.

Тем не менее иранские спецслужбы безапелляционно заявили, что причиной авиакатастрофы стала именно техническая неисправность "Боинга" — якобы загорелся один из двигателей самолета. Компания-производитель авиационных моторов, впрочем, попросила не спекулировать этой версией до окончания расследования. Черные ящики лайнера обнаружены, но иранская сторона отказывается передать самописцы специалистам "Боинга" и украинской авиакомпании. В Тегеране боятся подтасовок и провокаций.

Соболезнования родным и близким погибших на своей странице в социальной сети выразил президент Украины. Владимир Зеленский прервал свой отпуск в Омане и вернулся в Киев.

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