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В Тегеране разбился украинский Boeing 51 минута назад

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8 января 202020:48 Александр Шевчук

Теракт или технические неполадки? Эксперты изучают версии катастрофы украинского Boeing

Теракт или технические неполадки? Эксперты изучают версии катастрофы украинского Boeing

Подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке и оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов поручил Дмитрий Медведев правительству в среду, 8 января. Рекомендацию не летать над Ираком и Ираном несколько часов назад опубликовала Росавиация. Многим мировым авиакомпаниям сегодня приходилось маневрировать уже в полете, ведь точной информации о том, что именно произошло с самолетом под Тегераном, не было весь день.

"Украинский пассажирский самолет рухнул сразу после взлета в Тегеране", — сообщили в BBC. "На фоне иранских ударов по базам США стало известно о крушении украинского Boeing 737 в Иране", — огласили новость в CNN. Напрямую западные журналисты, по крайней мере пока, катастрофу украинского самолета и обстрелы американской авиабазы не связывают, но ставят в один событийный ряд. При этом отдельно подчеркивается, что официально небо над потенциально опасной зоной для полетов гражданской авиации закрыто не было.

Рейс из Киева приземлился в Тегеране в 0:57. Судя по онлайн-табло аэропорта имени Хомейни, в момент, когда иранские военные наносили ракетный удар по американским базам в Ираке, то есть около двух часов ночи по местному времени, ни взлетов, ни посадок не было. Самолеты из Лондона, Москвы, Стамбула и Римини были на земле либо до, либо после времени "Ч". В свою очередь вылеты во Франкфурт и Вену задержали в среднем на полчаса. Незадолго до рейса на Киев, ближе к утру, уже по расписанию отправились борты катарских и турецких авиалиний. А вот с украинским "Боингом" почему-то возникла задержка на целый час.

"Возможно был значительный перегруз самолета, то есть максимально превышала взлетная масса превышала. Судя по картинке, которую мы видели в интернете, самолет не мог набрать высоты. Вспышка, которая была за две секунды до основной трагедии, до взрыва, могла говорить о том, что двигатель мог работать неустойчиво", — прокомментировал ситуацию специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

Версии о причинах катастрофы сейчас строятся, в том числе, с учетом событий в регионе. Достоверных данных пока очень мало, чтобы отметать или принимать за главную одну из них. Эксперты пристально изучают кадры из открытых источников.

"Возможен теракт. По крайней мере этого не надо исключать. Не исключена возможность внешнего воздействия. Это может быть ракета или еще какие-то средства. Не исключена, действительно, и техническая неисправность в данной ситуации", — сообщил заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

При этом предположения о претензиях к техническому состоянию самолета наотрез отвергают в самой авиакомпании.

"Это самолет 2016 года выпуска, середины. Он получен непосредственно с завода в "Боинге", до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было, проверку проходил последний раз 6 января", — рассказал технический директор Международных авиалиний Украины Александр Шафиев.


Местность в районе аэропорта Тегерана окружена горами. Это накладывает определенные ограничения для пилотов, которые должны иметь необходимые навыки для посадки и взлета в подобных условиях.

Еще одна странная деталь: по утверждению государственного новостного агентства Ирана Mehr, пилоты разбившегося "Боинга" не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом — якобы связь оборвалась сразу после взлета.

Сегодня, 8 января, полеты над Ираном для своих самолетов запретили десятки авиакомпаний: сингапурские и малазийские авиалинии, Finnair, Белвиа, Air France, все без исключения авиакомпании США. Сейчас в небе над Исламской Республикой без ограничений перемещаются лайнеры только ближневосточных компаний. В свою очередь немецкая Lufthansa уже заявила, что с завтрашнего дня возобновит и свои перелеты.

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