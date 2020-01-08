Теннис. Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку в 1/4 финала турнира в Дохе, призовой фонд которого составляет 1 миллион 325 тысяч долларов. В матче второго круга россиянин одержал победу над казахстанским соперником Михаилом Кукушкиным.

Рублев, получивший от организаторов турнира второй номер посева, взял верх над представителем Казахстана по итогам двух партий – 6:4, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 10 минут.

Теперь Рублев оспорит место в полуфинале турнира с французом Пьер-Югом Эрбером. Их матч состоится девятого января.